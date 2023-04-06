Андрій Бєдняков часто згадував маму в інтерв'ю й навіть вітав її з днем народження, а в роковини смерті щемливо пообіцяв, що скоро приїде.
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Андрій Бєдняков звернувся до мами в роковини її смерті
Рік пройшов. Не переживай, я поїв, моя куртка прикриває попу, і я в шапці. Люблю тебе, мам. Скоро приїду. Ледь не забув. У тебе є ще один онук, Валентино Миколаївно,
– з любов'ю написав Андрій Бєдняков.
Про внука він додав тому, що сина Остапа його дружина Настя Коротка народила у жовтні 2022 року, коли мами вже не було. Примітно, що ведучий закрив коментарі до допису про маму, адже після її смерті росіяни зловтішалися й цинічно писали: "Покарав тебе Бог, Андрійку".
Крім того, в інстаграм-сторіс Бєдняков порадив підписникам просто зараз набрати маму, адже потім може бути пізно: "Зателефонуйте мамі. Подякуйте і скажіть, що ви її любите".
Мама Андрія Бєднякова з його донькою Ксенією / Фото з інстаграму ведучого
- Варто зазначити, що мама Андрія Бєднякова давно хворіла, а в перший день війни сказала сиділці: "Ну все, це кінець". Під час окупації Маріуполя вона "слабшала з кожним вибухом", жила в холодній квартирі, де було до +3 градусів, і впала в кому.
- З нею була сестра артиста, яка зливала воду з батарей і думала, що Києва вже немає, адже додзвонилася до брата лише 22 березня.
- Жінка не хотіла ховати маму біля під'їзду, тож зробила це на тимчасово окупованій території. Бєдняков навіть не може приїхати на її могилу.
- Про смерть бабусі доньці Ксенії сказала Настя Коротка, але вона досі дуже хоче до неї в Маріуполь.