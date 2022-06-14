Экс-ведущий тревел-шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков впервые признался, что его мама Ольга Николаевна долгое время тяжело болела. Поэтому он часто наведывался в родной Мариуполь. Еще до войны за ней ухаживали сиделки, а после 24 февраля одной из них она сказала, что не доживет до победы.

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Как в Мариуполе умерла мама Беднякова

"Маме становилось хуже от каждого взрыва. Как только все начиналось, нам написала одна женщина, которая сидела с мамой, и сказала: "Ко мне подошла Ольга Николаевна, обняла меня и сказала: "Ну все, это конец", – вспомнил телезвезда.

Мама впала в кому. Она болела. Здоровому человеку было тяжело, а больному – в разы тяжелее. Плюс в квартире уже было +3, 0 градусов, а для больного человека это катастрофа,

– поделился Бедняков.

Что мама была в коме, ведущий узнал только в апреле, когда его сестра выбралась из заблокированного города. Она не рассказывала брату ни о коме, ни о смерти матери, потому что боялась, что он будет прорываться к ним в Мариуполь.

"Маму удалось вывезти и похоронить по-человечески. Но, к сожалению, не на подконтрольной сейчас Украине территории. Но, как сказала сестра, хоть не под подъездом, где хоронили своих родственников люди из нашего двора", – добавил Андрей Бедняков.

Добавим, раньше звезда говорил: "Уверен, что рано или поздно приеду, чтобы попрощаться с ней. Когда на этой территории снова будет развеваться украинский флаг".

Мама Андрея Беднякова с его женой и дочерью / Фото из инстаграма ведущего

Какие ужасы пережила сестра Беднякова в Мариуполе

Тревел-ведущий до сих пор почти не говорит с сестрой о пережитом, но знает, что она сидела в подвале две-три недели, что жила в страшной дезинформации, что у нее не было что есть и пить. "Как хотели забирать машины, как отключали свет, как сливали воду из батарей, как готовили на улице еду, как топили снег", – вспомнил Бедняков рассказ сестры.

Ранее Андрей Бедняков рассказывал, что в заблокированном Мариуполе его сестра: