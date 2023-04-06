Андрей Бедняков часто вспоминал маму в интервью и даже поздравлял ее с днем рождения, а в годовщину смерти щемяще пообещал, что скоро приедет.
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Андрей Бедняков обратился к маме в годовщину ее смерти
Год прошел. Не переживай, я поел, моя куртка прикрывает попу, и я в шапке. Люблю тебя, мама. Скоро приеду. Чуть не забыл. У тебя есть еще один внук, Валентина Николаевна,
– с любовью написал Андрей Бедняков.
О внуке он добавил, потому что сына Остапа его жена Настя Короткая родила в октябре 2022 года, когда мамы уже не было. Примечательно, что ведущий закрыл комментарии к посту о маме, ведь после ее смерти россияне злорадствовали и цинично писали: "Наказал тебя Бог, Андрюша".
Кроме того, в инстаграм-сторис Бедняков посоветовал подписчикам прямо сейчас набрать маму, ведь потом может быть поздно: "Позвоните маме. Поблагодарите и скажите, что вы ее любите".
Мама Андрея Беднякова с его дочерью Ксенией / Фото из инстаграма ведущего
- Стоит отметить, что мама Андрея Беднякова давно болела, а в первый день войны сказала сиделке: "Ну все, это конец". Во время оккупации Мариуполя она "слабела с каждым взрывом", жила в холодной квартире, где было до +3 градусов, и впала в кому.
- С ней была сестра артиста, которая сливала воду из батарей и думала, что Киева уже нет, ведь дозвонилась брату только 22 марта.
- Женщина не хотела хоронить маму у подъезда, поэтому сделала это на временно оккупированной территории. Бедняков даже не может приехать на ее могилу.
- О смерти бабушки дочери Ксении сказала Настя Короткая, но она до сих пор очень хочет к ней в Мариуполь.