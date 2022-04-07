Фоловеры Андрея Беднякова из России жестко отреагировали на трагическую смерть его матери. Одна пользовательница инстаграма считает, что эту потерю он заслужил, тогда как другая убеждена – война в Украине и блокада Мариуполя здесь ни при чем.
Важно Мама Андрея Беднякова умерла в Мариуполе: "Даже не смогу с ней попрощаться"
Циничная реакция россиян на смерть мамы Андрея Беднякова
- "Ну что, Андрюша, наказал тебя Бог" (смайлик с улыбкой) ;
- "Ответ на первый вопрос ты выложил. Мама была в коме, поэтому не выходила на связь, а сестра не хотела тебя расстраивать. Какая болезнь была у мамы? При чем здесь Россия?"
Просто открыл инстаграм. Я хочу, чтобы построили огромную стену. Чтобы даже не знать этих людей. Сколько надо иметь мозгов? Ответьте мне,
– эмоционально написал Андрей Бедняков.
Заметим, что после этого "вброса" россиян ведущий закрыл комментарии под постом о смерти мамы.
Скриншот из инстаграма Андрея Беднякова
Еще одна порция абсурда В Мордоре режут сумки, – Катя Осадчая высмеяла Вику Боню, которая "отомстила" Chanel за Россию