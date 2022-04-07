Фоловеры Андрея Беднякова из России жестко отреагировали на трагическую смерть его матери. Одна пользовательница инстаграма считает, что эту потерю он заслужил, тогда как другая убеждена – война в Украине и блокада Мариуполя здесь ни при чем.

Важно Мама Андрея Беднякова умерла в Мариуполе: "Даже не смогу с ней попрощаться"

Циничная реакция россиян на смерть мамы Андрея Беднякова

"Ну что, Андрюша, наказал тебя Бог" (смайлик с улыбкой) ;

"Ответ на первый вопрос ты выложил. Мама была в коме, поэтому не выходила на связь, а сестра не хотела тебя расстраивать. Какая болезнь была у мамы? При чем здесь Россия?"

Просто открыл инстаграм. Я хочу, чтобы построили огромную стену. Чтобы даже не знать этих людей. Сколько надо иметь мозгов? Ответьте мне,

– эмоционально написал Андрей Бедняков.

Заметим, что после этого "вброса" россиян ведущий закрыл комментарии под постом о смерти мамы.

Скриншот из инстаграма Андрея Беднякова

Напомним, родная сестра Андрея Беднякова, которая больше месяца провела в заблокированном Мариуполе, призналась, что "мама слабела с каждым взрывом" .