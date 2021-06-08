Анатолий Анатолич рассказал, как хочет назвать сына

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич совсем скоро станет отцом в третий раз. Он поделился, что думает назвать сына Робертом, Мартином или Нилсом.
Успешный украинский телеведущий Анатолий Анатолич (настоящее имя – Яцечко Анатолий Анатольевич) ожидает рождения сына. Совсем скоро шоумен станет многодетным отцом. Мужчина поделился, как планирует назвать малыша.
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Как Анатолий Анатолич назовет сына
Анатолий вместе с женой Юлией Бойко уже подготовил варианты имен для сына. Их несколько.
У нас вариант Роберт. Мне очень нравится. Сокращенно как Робби – Робби Уильямс, мне он очень нравится. Потом мне нравится Мартин. Любое имя с фамилией Яцечко странно звучит. Затем у нас Нилс,
– рассекретил ведущий.
Анатолий Анатолич добавил, что решил присутствовать на родах. Он рассказал, что его вдохновить коллеги-мужчины, которые принимали участие в партнерских родах.
"Они сказали, что это перевернуло их жизнь, поэтому я в ожидании этого процесса. Думаю, и во мне что-то изменится после этого", – считает звезда.
Интервью с Анатолием Анатолич: смотрите видео онлайн
Анатолий Анатолич станет многодетным отцом: что об этом известно
- О беременности жены шоумена стало известно 24 февраля. Семья поделилась, что очень счастлива от этой новости. Анатолий Анатолич с женой Юлией Бойко воспитывают еще 2 дочерей – Алису и Лолиту.
- Впоследствии в эфире одной из программ ведущий разрезал торт, середина которого была голубой. Так он объявил, что станет отцом мальчика.
- Знаменитость однажды рассмешил сеть забавным фото, где показал переписку с беременной женой и ее прихоти в еде.