Анатолий Анатолич показал переписку с беременной женой
Украинский телеведущий Анатолий Анатолич вместе с женой ожидает рождение третьего ребенка. Анатолий решил показать поклонникам прихоти любимой в еде и обнародовал часть переписки.
Источник:инстаграм Анатолия Анатолича
Анатолий Анатолич и Юлия Бойко совсем скоро станут родителями сына. Супруги воспитывают также двух дочерей – Алису и Лолиту. Пока Юля находится в особом состоянии, ее муж решил показать, как изменились вкусовые предпочтения во время беременности.
Читайте также Дан Балан и Тина Кароль на "Голосе страны" подогрели слухи о романе
Переписка Анатолия Анатолича с женой
Мужчина обнародовал часть личной переписки с любимой. В сообщении Юлия просит привезти домой 2 больших беляша с мясом, ситро и 5 пончиков со сгущенкой. "Будет сделано", – написал ей в ответ Анатолий.
Прекрасное время беременности,
– отметил ведущий.
В комментариях к этой публикации Бойко в шутку отметила, что это должно было остаться между ними.
Такое сообщение порадовало подписчиков ведущего, о чем они пишут в комментариях. Также поклонницы Анатолия, которые уже были беременны, делятся своими воспоминаниями о предпочтениях в еде.
- "Я, когда была беременна зимой, просила персики. Очень хотела именно их, а нигде не было. От этого хотелось еще больше".
- "Это очень смешно!"
- "Беременность – это возможность познать женщину с новой, неожиданной стороны".
- "Мое привычное состояние во время беременности".
- "Также очень хотела беляшей, когда была беременна".
Поделиться новостью