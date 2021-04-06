Украинский телеведущий Анатолий Анатолич вместе с женой ожидает рождение третьего ребенка. Анатолий решил показать поклонникам прихоти любимой в еде и обнародовал часть переписки.

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко совсем скоро станут родителями сына. Супруги воспитывают также двух дочерей – Алису и Лолиту. Пока Юля находится в особом состоянии, ее муж решил показать, как изменились вкусовые предпочтения во время беременности.

Читайте также Дан Балан и Тина Кароль на "Голосе страны" подогрели слухи о романе

Переписка Анатолия Анатолича с женой

Мужчина обнародовал часть личной переписки с любимой. В сообщении Юлия просит привезти домой 2 больших беляша с мясом, ситро и 5 пончиков со сгущенкой. "Будет сделано", – написал ей в ответ Анатолий.

Прекрасное время беременности,

– отметил ведущий.

В комментариях к этой публикации Бойко в шутку отметила, что это должно было остаться между ними.

Такое сообщение порадовало подписчиков ведущего, о чем они пишут в комментариях. Также поклонницы Анатолия, которые уже были беременны, делятся своими воспоминаниями о предпочтениях в еде.