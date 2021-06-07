Родители украинской телеведущей Леси Никитюк – Иван и Екатерина Никитюк – отмечают 40 годовщину свадьбы. Звездная дочь присоединилась к празднованию и опубликовала миловидные фото родителей на личной странице в инстаграме.

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Родители Леси Никитюк празднуют 40 лет совместной жизни

Телеведущая и ее родные вместе отпраздновали годовщину свадьбы, посидев в домашней атмосфере в беседке с бокалом вина. Улыбающиеся родители звезды продемонстрировали на камеру серебряные кольца, которые носят уже 40 лет.

Большой бокал поднимаю за родителей. Сегодня они празднуют годовщину свадьбы! 40 лет вместе, в горе и радости в бедности и не очень богатстве. Мама Кэт и Ив-Сент-Иван, чтобы вы мне были здоровы,

– написала Леся Никитюк.

Знаменитость позировала перед камерой в стильном образе. Она примерила полосатый топ, который задрала, чтобы продемонстрировать подтянутый живот, а также черные лосины. Леся Никитюк выровняла и распустила волосы, а на лице сделала красивый макияж в нюдових оттенках.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Реакция сети

Фанатов Леси Никитюк очаровали фотографии ее родителей. В комментариях они поделились впечатлениями от фото и присоединились к поздравлениям с рубиновой свадьбой: