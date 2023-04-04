Телеведущий подчеркнул, что последний раз комментирует события вокруг предательницы. Раньше мы рассказывали, каким заявлением украинцев ошеломила Ани Лорак.

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Анатолич эмоционально отреагировал на эти слова певицы-изменницы.

"Существо без позиции и родины"

По его словам, Лорак наконец-то заговорила о войне в Украине, но в посте она начала оправдываться за то, что ее "обвинили" в сборе денег для ВСУ.

Весь мир помогает ВСУ и гордится этим, весь мир, кроме Ани Лорак. Этот ее пост – это заявление никчемного существа без позиции, без родины,

– объяснил он.

Ведущий отметил, что единственное слово, написанное прописными буквами в посте Лорак – это слово "никогда", она заявила, что никогда не предоставляла финансовую помощь ВСУ.

"А мы это делаем и будем дальше делать. Каждое имя украинца сейчас с заглавной буквы, мы собираем на дроны, танки, оружие. Мы, Каролина, сделали все, чтобы как можно больше твоих поклонников-мужчин в России отправились не к тебе на концерты, а на "концерт в Кобзон", – отреагировал Анатолич.

"Ты никогда не вернешься в Украину"

Он также отметил, что слово "никогда" мы можем использовать по отношению к Ани Лорак.

Ты никогда не вернешься в Украину, здесь тебя не ждут, ты уже не пройдешься по родным Черновцам, потому что все захотят плюнуть тебе в лицо, И ты никогда не поймешь, что такое победа в войне,

– заявил Анатолич.

В конце видео ведущий напомнил о важности помощи украинской армии. "Не будь, как Лорак, – донать на ВСУ. И выбрасывай российский контент из своей жизни", – посоветовал он подписчикам.

К слову, на днях над артисткой посмеялся блогер Антон Ходза и Сергей Притула, которые в красках описали знаменитую "помощь" предательнице и ее коллеге Таи Повалий для украинской армии.

В то же время сама Ани Лорак после своей заявления чкурнула в Дубае. В ОАЭ предательница улетела не сама, компанию ей составил "духовный учитель" и ее бойфренд Исаак Вижраку. Пара остановилась в 5-звездном отеле.