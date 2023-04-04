Телеведучий наголосив, що востаннє коментує події довкола зрадниці. Раніше ми розповідали, якою заявою українців приголомшила Ані Лорак.

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Анатоліч емоційно відреагував на ці слова співачки-зрадниці.

"Нікчемна істота без позиції та батьківщини"

За його словами, Лорак нарешті заговорила про війну в Україні, але в пості вона почала виправдовуватися за те, що її "звинуватили" у зборах грошей для ЗСУ.

Весь світ допомагає ЗСУ і пишається цим, весь світ, окрім Ані Лорак. Цей її пост – це заява нікчемної істоти без позиції, без батьківщини,

– пояснив він.

Ведучий зауважив, що єдине слово, яке написано великими літерами в пості Лорак – це слово "ніколи", вона заявила, що ніколи не надавала фінансової допомоги ЗСУ.

"А ми це робимо і будемо далі робити. Кожне ім'я українця зараз з великої літери, ми збираємо на дрони, танки, зброю. Ми, Кароліна, зробили все, щоб якомога більше твоїх шанувальників-чоловіків в Росії відправилися не до тебе на концерти, а на "концерт до Кобзона", – відреагував Анатоліч.

"Ти ніколи не повернешся до України"

Він також зазначив, що слово "ніколи" ми можемо використовувати по відношенню до Ані Лорак.

Ти ніколи не повернешся до України, тут тебе не чекають, ти вже не пройдешся по рідних Чернівцях, бо всі захочуть плюнути тобі в обличчя,І ти ніколи не зрозумієш, що таке перемога у війні,

– заявив Анатоліч.

В кінці відео ведучий нагадав про важливість допомоги української армії. "Не будь, як Лорак, – донать на ЗСУ. І викидай російський контент зі свого життя", – порадив він підписникам.

До слова, днями з артистки посміявся блогер Антон Ходза та Сергій Притула, які у барвах описали знамениту "допомогу" зрадниці та її колеги Таї Повалій для української армії.

Водночас сама Ані Лорак після своєї заяви чкурнула в Дубаї. В ОАЕ зрадниця полетіла не сама, компанію їй склав "духовний вчитель" і її бойфренд Ісаак Віджраку. Пара зупинилася в 5-зірковому готелі.