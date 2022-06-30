Анастасия Приходько заявила, что Потап является "редким г*мном, а не человеком". Она уверяет, что ранее рэпер критиковал ее за патриотизм, настраивал против нее коллег. Хотя в 2009 году артистка на Евровидении представляла не Украину, а Россию, которая годами готовила большую войну против Украины.

К теме Редкое г*мно, а не человек, – Анастасия Приходько эмоционально высказалась о Потапе

Потап ответил Приходько

На личной странице в инстаграмме рэпер опубликовал сообщение, в котором ответил Приходько. Потап с уважением обратился к коллеге, не обижал и подчеркнул, что сейчас нужно объединиться.

"Уважаемая Анастасия Константиновна, во время полномасштабной войны с Россией всем понятно, что делить украинцев на плохих и хороших – это поддерживать именно то, на что надеется враг. Он только и стремится к тому, чтобы мы все перессорились, разделились и потеряли силу единства, мощь нашей сплоченности. Нам нужны все люди, которые помогают Украине, на любых фронтах! Особенно артисты! И именно сейчас пора показать, что есть только одно дело, одна цель – победа! После нее у нас будет много времени, чтобы говорить друг о друге. Но только после победы это будет уместно. Сейчас мы все – единая сила. Нет права и времени на ссоры и плохие воспоминания. Сейчас мы вместе: от Монатика до Поляковой, от KALUSH до "Квартала 95". Мы патриоты и каждый из нас делает свое дело ради Украины", – написал Потап.

Я уверен в вашей, Анастасии, любви к своей нации, к родной земле. Хочу, чтобы все артисты Украины были объединены так, как наш народ, армия, волонтеры. Они для нас – героический пример. С большим уважением ко всем нашим артистам, продюсерам, режиссерам, которые каждый день создают шедевры ради наших земляков и приближают победу! Слава Украине! Слава ВСУ!

– подчеркнул рэппер.

В комментариях подписчики поддержали позицию Потапа.

"Поддерживаю вас!"

"Сражаться между собой кто больше патриот Украины – точно проигрышная стратегия, которая на руку только нашему врагу. Так что держим строй!"

"Лучше помочь кому-то сейчас, чем обзывать и делать плохие дела!"

"Не нужно делить украинцев. Как точно сказано. Спасибо!"

"В единстве наша сила".

Отметим, недавно жену Потапа – Настю Каменских раскритиковали за ролик, в котором она показала, по чему с довоенной жизни скучает. Подписчики отмечают, что NK скучает в тысячах километров от дома, она вместе со своей семьей, ее родные не рискуют жизнью на фронте. Каменских за несколько дней до полномасштабного вторжения уехала с родными в Испанию и до сих пор не вернулась. Она не знает, что такое война, не слышала звуков воздушной тревоги и взрывов.