По словам Анастасии Приходько, у них с Потапом давняя нелюбовь. Репер обидел ее еще до вторжения россии в Украину и настраивал против нее коллег. Так что певица не уважает его ни как человека, ни как артиста.

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Почему Анастасию Приходько бесит Потап

У меня давняя "любовь" с Потапом. Это все знают. Я его не люблю, я его штрыкаю и буду штрыкать, потому что он меня бесит своим поведением. Я его штрыкала еще в начале войны 2014 года,

– эмоционально заявила Анастасия Приходько.

Кстати, Потап – не единственный, к кому у певицы есть вопросы. Однако поливать грязью своих во время войны она не хочет. Говорит, что пройдется по коллегам уже после нашей победы.

"Во время войны своих не трогаем. После войны я все по пунктам разложу. Сейчас не хочу этого делать, потому что не надо сейчас о них говорить в негативном смысле. Они совершают ошибки, я их вижу, и есть о чем говорить – об ошибках очень многих артисток, ведущих, но это все после", – интригующе добавила Анастасия Приходько.

Почему Приходько "наезжала" на Яму, Потапа и Монатика

Напомним, недавно артистка высмеивала сбежавшие от войны за границу Влада Яму, Потапа и Монатика. Она предлагала называть их "чангалистами". Однако, как выяснилось, презирает их совсем не за то, что не взяли в руки оружие.

"Не всем воевать, я это всегда говорила. Если все пойдут на фронт, то мы можем все потерять – и культурное наследие, и поэтов, композиторов, художников. Каждый должен быть на своем месте", – отмечает Приходько. Так что, по ее мнению, таким как Потап, Монатик и Яма место в Украине, рядом с народом.