Всегда стоит бутылочка, – Анастасия Приходько призналась, что пьет много алкоголя
Источник:Наташа Влащенко
Полномасштабное вторжение негативно влияет на разные аспекты жизни. Следовательно, певица Анастасия Приходько призналась, что после 24 февраля 2022 года начала выпивать.
В большинстве своем исполнительница это делает для того, чтобы меньше стрессировать и не показывать детям, что "что-то глобальное происходит". Артистка также поделилась, что много начала есть. За время войны она набрала уже около 10 килограммов.
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Анастасия Приходько призналась, что много пьет
Как выяснилось, знаменитость иногда выпивает виски, водку или все, что есть дома. Алкоголь помогает Приходько быть спокойной, когда раздаются воздушные тревоги или слышны взрывы.
Честно сказать, я пью, наверное, как и все. И это происходит достаточно часто. У меня всегда стоит бутылочка "Мерло". Если очень громко, можно и виски выпить, можно и водки. Можно и коньяка выпить. Одним словом, все, что есть дома,
– рассказала исполнительница.
Алкоголь в жизни украинских звезд
- Артист Позитив длительное время страдал от алкогольной зависимости. По словам певца, спиртное помогало ему закрыться от себя и мира. Так он хотел решить свои проблемы. Однако понял, что это не помогает. Исполнитель признался, что полностью не отказался от алкоголя, но знает, как себя контролировать.
- Олег Винник рассказал, что позволял себе выпивать спиртное, но никогда не страдал от алкогольной зависимости. Как сообщил исполнитель, он отказался от алкоголя из-за состояния здоровья. К тому же не пьет его уже продолжительный период. Однако артист также признался, что очень любит пиво.
- Певица Настя Каменских до полномасштабной войны выпивала редко и мало, однако последний год употребляла как никогда много. Сейчас она почти не пьет алкоголь, потому что хочет проживать все моменты здесь и сейчас, а не забываться.