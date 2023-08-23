26 августа в Польше должен был состояться фестиваль Easy Busy Fest. Выступить на нем должны были самые популярные звезды и группы – "Океан Эльзы", The Hardkiss, Alyona Alyona, Kola, SadSvit, Владимир Дантес и другие.

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Фест имеет российских спонсоров

За несколько дней до фестиваля представительница украинской диаспоры в Польше Наталья Панченко опубликовала сообщение о том, что спонсорами мероприятия компании MixMerkt и Monolith.

Эти оба бренда принадлежат к одним владельцам. Выходцы из России и, кажется, Казахстана, зарегистрировавшие бизнес в Германии и известные тем, что имеют в Европе сеть "Russian shops", которая в этом году заходит в Польшу,

– заметила Наталья.

По ее словам, часть товаров производится в России, часть в Германии. Эта сеть пытается ввести поляков-потребителей в заблуждение – на сайте они публикуют только украинские бренды, хоть на немецком сайте таких 10%.

"Именно так, вы все правильно понимаете, они закупают у России российские продукты, поддерживая этим российскую экономику и продают потом эти товары в Европе, называя их "восточноевропейскими". Даже после полномасштабного вторжения. Даже несмотря на санкции".

Звезды отреагировали на сообщение быстро. Практически все заявили, что не знали о российских спонсоров фестиваля, поэтому ждут объяснения организаторов.

Казалось, что уже все на планете знают, что мы не выступаем на каких-либо событиях, если там есть хоть одна молекула представителей страны-агрессора! Это наша позиция с 2014 года, и она не изменится. Для нас эта новость такой же шок. Разумеется, если к этому фестивалю имеет отношение хоть что-то русскоподобное, нас там не будет,

– написали "Океан Эльзы".

Объяснение организаторов

Представители Easy Busy Fest после волны возмущения опубликовали пояснения. По их словам, компания Monolith частично оплатила рекламу, на этом ее связь с фестивалем завершилась. Организаторы попросили сохранить фестиваль, ведь средства с него должны пойти фондам на помощь.

"Мы являемся единственным организатором фестиваля EASY BUSY! Группа Monolith частично оплатила нам наружную рекламу в Варшаве и больше никакого отношения к фестивалю они не имеют. Мы проверили информацию, опубликованную Наталией Панченко, и декларируем, что прекращаем в этот момент все сотрудничество с компаниями Monolith и MixMarkt и ждем их официального обращения".

Результат скандала – фестиваль отменен

Украинские звезды начали массово упразднять свои выступления на фестивале. Практически каждый артист и группа высказались еще до того, как организаторы официально объявили – мероприятие отменено.

Друзья, к сожалению, фестиваль не состоится! Мы полностью солидарны с артистами и с каждым из вас. Прежде всего, мы хотим извиниться за нашу роковую ошибку, а именно за не доскональную проверку спонсоров. Ни в коем случае мы не снимаем ответственности за эту ситуацию.

"Мы приносим свои извинения всем артистам за эту ситуацию, а также хотим подчеркнуть, что они не имели никакого отношения к спонсорам (Monolith, Mix Markt). Напоследок хотелось бы добавить, что наша команда действительно долго готовилась к этому событию, мы очень ждали в эту субботу и хотели вместе с вами приблизить Украину к победе".

Звезды отказались от фестиваля / Скриншоты из инстаграма