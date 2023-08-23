В большинстве своем исполнительница это делает для того, чтобы меньше стрессировать и не показывать детям, что "что-то глобальное происходит". Артистка также поделилась, что много начала есть. За время войны она набрала уже около 10 килограммов.

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Анастасия Приходько призналась, что много пьет

Как выяснилось, знаменитость иногда выпивает виски, водку или все, что есть дома. Алкоголь помогает Приходько быть спокойной, когда раздаются воздушные тревоги или слышны взрывы.

Честно сказать, я пью, наверное, как и все. И это происходит достаточно часто. У меня всегда стоит бутылочка "Мерло". Если очень громко, можно и виски выпить, можно и водки. Можно и коньяка выпить. Одним словом, все, что есть дома,

– рассказала исполнительница.

Алкоголь в жизни украинских звезд