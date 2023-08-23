Здебільшого виконавиця це робить для того, щоб менше стресувати та не показувати дітям, що "щось глобальне відбувається". Артистка також поділилася, що багато почала їсти. За час великої війни вона набрала вже близько 10 кілограмів.
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Анастасія Приходько зізналася, що багато випиває
Як з'ясувалось, знаменитість часом випиває віскі, горілку, або все, що є вдома. Алкоголь допомагає Приходько бути спокійною, коли лунають повітряні тривоги або чути вибухи.
Чесно сказати, я п'ю, напевно, як і всі. І це відбувається досить часто. У мене завжди стоїть пляшечка "Мерло". Якщо дуже гучно, то можна й віскі випити, можна й горілки. Можна й коньяку випити. Одним словом, все, що є вдома,
– розповіла виконавиця.
Алкоголь в житті українських зірок
- Виконавець Позитив тривалий час страждав від алкогольної залежності. За словами артиста, спиртне допомагало йому закритися від себе та світу. Так він хотів розв'язати свої проблеми. Втім, зрештою зрозумів, що це не допомагає. Виконавець зізнався, що повністю не відмовився від алкоголю, але знає, як себе контролювати.
- Олег Винник розповів, що дозволяв собі випивати спиртне, проте ніколи не страждав від алкогольної залежності. Як повідомив виконавець, він відмовився від алкоголю через стан здоров'я. До того ж не п'є його вже тривалий період. Водночас артист зізнався, що дуже любить пиво.
- Співачка Настя Каменських до повномасштабної війни випивала рідко й мало, однак останній рік вживала як ніколи багато. Наразі співачка майже не п'є алкоголь, бо хоче проживати всі моменти тут і зараз, а не забуватися.