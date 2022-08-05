Alyosha призналась, оплачивали ли ей выступления на концертах

Украинская певица Alyosha находится в США, где жизнь довольно дорогая. Она призналась, получает ли дополнительные средства из благотворительных концертов.

Заработок украинских артистов во время войны стал либо нестабильным, либо совсем исчез. Певица Alyosha в интервью 24 каналу рассказала, получала ли она деньги после концертов.

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Alyosha о заработке с концертов

Исполнительница находится в Соединенных Штатах, где жизнь достаточно дорога. Поэтому она обычно просит устроителей ее концертов о дополнительной "благодарности". Но эту просьбу выполняют редко.

Вообще выступления не оплачиваются. Мне после нескольких выступлений отблагодарили. Я просила организаторов, чтобы сообщили, если будут возможности выступить за деньги на каких-либо корпоративах и т.д. У меня трое детей, не могу сидеть на шее у мамы,

– призналась Alyosha.

"Америка – очень дорогая страна. Медицина здесь вообще невероятно дорогая. Консультация врача – 500 долларов. На концертах организаторы просто могут отблагодарить. Но за большинство выступлений оплачивается только дорога и питание".

Интервью с Alyosha в видеоформате: смотрите видео онлайн

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