Заробіток українських артистів під час війни став або нестабільним, або зовсім зник. Співачка Alyosha в інтерв'ю 24 каналу розповіла, чи отримувала вона кошти після концертів.

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Alyosha про заробіток з концертів

Виконавиця перебуває в Сполучених Штатах, де життя достатньо дороге. Тому вона зазвичай просить організаторів її концертів про додаткову "подяку". Але це прохання виконують рідко.

Взагалі виступи не оплачуються. Мені після декількох виступів віддячили. Я просила організаторів, щоб повідомили, якщо будуть можливості виступити за гроші на якихось корпоративах тощо. У мене троє дітей, не можу сидіти на шиї в мами,

– зізналась Alyosha.

"Америка – дуже дорога країна. Медицина тут взагалі неймовірно дорога. Консультація лікаря – 500 доларів. На концертах організатори просто можуть віддячити. Але за більшість виступів оплачується лише дорога та харчування".

Повне інтерв'ю з Alyosha читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Інтерв'ю з Alyosha у відеоформаті: дивіться відео онлайн

Що кажуть артисти про заробіток