Во время войны артисты остались без работы. Концерты, которые сейчас проходят в Украине и за рубежом, благотворительные, на них собирают средства для армии, переселенцев. А получают ли певцы гонорары – рассказала TAYANNA.
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TAYANNA о гонорарах на благотворительных концертах
Артистка, живущая сейчас на Бали, летала в Европу на благотворительные концерты. TAYANNA призналась, что за такие выступления исполнители обычно не получают гонораров. Им оплачивают только дорогу и райдер. Однако за два концерта в Польше звезда все-таки получила гонорары, которые оплатили организаторы:
- за выступление с Хосе Каррерасом – 2 тысячи долларов;
- за еще один концерт – 200 евро.
Также за время войны она получила тысячу евро по роялти. Эти деньги немного дополнили сбережения TAYANNA, которые она имеет с довоенных времен.
Я живу за те средства, которые были отложены. У меня были мечты, на которые откладывала деньги, за них и живу. Раньше помогал парень, с которым встречалась, мы жили за его деньги. Даже сейчас он помогает арендовать виллу,
– призналась певица.
Интервью TAYANNA: смотрите видео онлайн