Певица отметила, что не комплексует из-за лишних килограммов и не акцентирует на них внимание. Она продолжает правильно питаться и заниматься спортом.

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Настя Каменских высказалась об избыточном весе

Артистка отметила, что не очень довольна лишними килограммами, но она не хочет вредить собственному телу. NK дала себе время на принятие, ведь знает, что именно так ее тело реагирует на стресс.

Ну, честно, я семь килограммов набрала. Это ощутимо. Особенно на сцене. Но я люблю себя еще больше. Я правильно питаюсь, это не гормональный сбой. Я не комплексую. Доверяю Вселенной. Стала вкуснее. Мне хочется прозрачности, ну, конечно, мне дискомфортно с этим весом. Понимаю, что не хочу насиловать свое тело. Я дала себе время. Не акцентирую внимание на этом. Так мое тело реагирует и все. Мне здорово. Мне сейчас не до этого,

– объяснила певица.

"Экзамен" с Настей Каменских: смотрите видео онлайн

Какие звезды борются с лишним весом

Маша Ефросинина в программе "Взрослые девочки" рассказала, что ее самым большим комплексом является лишний вес. Телеведущая пробовала самые разные способы, чтобы похудеть и даже кодировалась от избыточного веса.

в программе "Взрослые девочки" рассказала, что ее самым большим комплексом является лишний вес. Телеведущая пробовала самые разные способы, чтобы похудеть и даже кодировалась от избыточного веса. Оля Цыбульская также призналась, что за время полномасштабной войны набрала 10 килограммов, потому что заедает стресс. Однако певица убеждена, что в условиях войны лишний вес – это мелочь.

также призналась, что за время полномасштабной войны набрала 10 килограммов, потому что заедает стресс. Однако певица убеждена, что в условиях войны лишний вес – это мелочь. Анастасия Приходько поделилась планами о похудении, потому что не нравится себе в избыточном весе.

поделилась планами о похудении, потому что не нравится себе в избыточном весе. Ксения Мишина тоже боролась с лишними килограммами. Актриса за 4 месяца похудела до 48 килограммов и пришла в лучшую форму за всю свою жизнь.

Автор София Хомышин