Завершение проекта "Холостяк-11" дало толчок Михаилу Заливако и Анне Богдан осуществлять свои мечты. Пара отправилась в Турцию, где наслаждалась отдыхом. Впоследствии они вернулись в Украину. Однако Михаил и Анна продолжают показывать милые совместные фотографии.

К слову Победительница "Холостяка" Анна Богдан объяснила, почему не общается с экс-мужем

Новое фото Анны Богдан и Михаила Заливако

На днях "Холостяк" опубликовал новое фото с избранницей. Влюбленные отдыхали в одном из заведений. Анна Богдан не стеснялась чувств и сидела на коленях у Михаила, который нежно обнимал ее.

Для совместного выхода в свет Заливако оделся лаконично – в серую футболку, джинсы и белые слипоны с голубым принтом. Зато победительница романтического шоу выбрала желтое атласное платье на тонких бретелях. Она соединила наряд с мятными босоножками на высоких каблуках, украшенными камнями.

Анна Богдан распустила вьющиеся волосы и причесала их на одну сторону. На лице девушка сделала легкий макияж с акцентом на губах.



Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото с инстаграма

"Холостяк" трогательно подписал романтический снимок, признаваясь в чувствах к любимой.

"Нравится ощущение рядом. Нравится когда идем за руку. Нравится, что вызываешь мурашки по коже. Нравится с тобой слушать одну песню на repeat. Нравится, что не стыдно. Нравится, когда дуркуешь. Нравится, что не боишься. Нравится, что настоящая. В общем нравится… и да, химия – очень нравится", – написал Заливако.