Alyona Alyona переехала к бойфренду: забавное фото

Известная украинская реперка Alyona Alyona перешла на новый уровень отношений со своим бойфрендом Денисом. Звезда переехала к нему домой. Alyona Alyona также поделилась новым фото с любимым.

Популярная украинская исполнительница Alyona Alyona около 2 месяцев готовилась к переезду к новому бойфренду Денису, лицо которого до сих пор скрывает. На днях на личной странице в Инстаграме звезда опубликовала фото уже из нового помещения.

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Alyona Alyona переехала к парню

Несмотря на все сомнения знаменитость таки съехалась с Денисом. Она уже перевезла основную часть вещей в квартиру бойфренда. Еще часть она вернет в Барышевку, где работала воспитательницей. Наряд, в котором снимается звезда, отвезет в свой офис.

Alyona Alyona призналась, что довольна первыми днями жизни со своим возлюбленным. Вместе с ним рэперка хочет прожить долго и счастливо.

Первое утро в статусе человека, живущего со своим парнем, было очень приятным и замечательным. Теперь я понимаю почему Денис – это тот человек, с которым мне действительно хочется жить долго и счастливо. Теперь каждую ночь перед сном я провожу время со своим человеком,

– рассказала Alyona Alyona.

Исполнительница также опубликовала забавные фото из нового дома. На первой фотографии Alyona Alyona предстала в синих брюках, красной футболке и спортивной куртке, держа большой вазон в руках. Ее бойфренд, одетый в белую футболку и черные шорты, прикрылся пакетом и коробкой. На другом снимке она позирует среди вещей.



​Alyona Alyona с бойфрендом / Фото из инстаграма Alyona Alyona

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Alyona Alyona / Фото из инстаграма Alyona Alyona

Отношения Alyona Alyona с бойфрендом

Рэперка впервые призналась о своей новой любви в День святого Валентина. Она призналась, что влюбилась и наконец стала счастливой. Звезда не рассекретила бойфренда, а его лицо не показывает до сих пор.

Впоследствии Alyona Alyona объяснила, что ее любимый парень является интернет-персоной, а потому хочет самостоятельно достичь всего и показать себя в нужное время.

Журналисты все-таки рассекретили личность таинственного бойфренда рэперши. Им оказался начинающий рэпер и блогер Денис, который снимает провокационные ролики под ником YOXDEN.

Alyona Alyona никак не отреагировала на разоблачения – однако в публикациях теперь указывает имя возлюбленного. Вероятно, звезда все еще будет скрывать лицо Дениса, чтобы он реализовался в инстаграме самостоятельно.

Текст публикации Alyona Alyona

Переехала.

И хоть я уже живу у Дениса, часть моих вещей остается на старой квартире. Как интересно, год назад я переехала на улицу Сечевых Стрельцов, как раз в день объявления карантина в столице.

Когда я туда переезжала, я думала о том, что я нахожусь в ста метрах от клуба Atlas и из своего окна буду видеть афиши концертов. Считала, что обязательно буду ходить на выступления и вдохновляться творчеством других. Но сложилось так, что за год проживания там, я не посетила ни один концерт.

Впервые в жизни мой переезд состоял из трех этапов: основную часть вещей я перевезла к Денису, другую часть я повезла на Барышевку. Еще одна часть вещей – это мои съемочные look, которые я отвезу на склад в свой офис. Остался последний этап, приехать в старую комнату, вымыть ее и поблагодарить за все, что в ней происходило.

Первое утро в статусе человека, который живет со своим парнем было очень приятным и замечательным. Теперь я понимаю почему Денис – это тот человек, с которым мне действительно хочется жить долго и счастливо. Теперь каждую ночь перед сном я провожу время со своим человеком.