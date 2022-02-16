Alina Pash сняла свою кандидатуру с Евровидения
Источник:инстаграм Alina Pash
Выяснилось, что справка от пограничников о поездке Alina Pash в Крым – поддельная. После громких заявлений и попыток уклониться от скандала Alina Pash решила отказаться от поездки на Евровидение.
Alina Pash не будет представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине. Пока неизвестно, кто именно поедет на песенный конкурс в Италию.
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Alina Pash сняла свою кандидатуру с Евровидения
После всех скандалов вокруг поездки в Крым Alina Pash заявила, что отказалась от победы на Нацотборе.
Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины на конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне действительно очень жаль,
– заявила Alina Pash.
Артистка добавила, что она честная гражданка Украины, соблюдает законы Украины, а также старается нести традиции и ценности Украины в мир. А то, во что вылилась эта история – это совсем не то, что она якобы вложила в свою песню.
"Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взломам моих социальных сетей; угрозам. А также совершенно неприемлемым формулировкам, которые позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины. Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас – это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году», – отметила победительница отбора.
Команда Alina Pash уже связалась с общественным и подписала все необходимые документы. Пока неизвестно, кто представит Украину на конкурсе Евровидение-2022, однако оргкомитет конкурса уже прокомментировал самостоятельное снятие артистки с конкурса. 18 февраля на очередном заседании представители Общественного примут решение, кто поедет представлять Украину. Не исключено, что это может быть Kalush Orchestra.
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Alina Pash подделала справку о поездке в Крым: главное
- После победы Alina Pash в Нацотборе на Евровидение-2022 разгорелся скандал. Исполнительницу обвиняли в незаконном въезде на территорию оккупированного Крыма.
- Ранее Alina Pash рассказывала, что летала в Крым из Москвы, потом утверждала, что ее неправильно поняли, и она ездила на полуостров из Украины.
- Однако поклонники конкурса не поверили. Как доказательство того, что Паш законно въезжала на территорию Крыма, она предоставила справку, якобы полученную от Государственной пограничной службы Украины.
- На следующий день активист Сергей Стерненко заявил, что справку Alina Pash подделала. Он обратился к Суспільному с требованием дисквалифицировать артистку по конкурсу.
- Также активист добавил, что словосочетание "государственная граница Украины с Крымом" – недопустимая формулировка в справке, ведь таким образом Alina Pash признает Крым как часть РФ.
- После обращений от активиста и других граждан Суспільне приняло решение пока что не подписывать договор с Alina Pash. Вещатель подал запрос в ГПСУ, в котором попросил подтвердить или опровергнуть факт фальсификации этой справки.
- Alina Pash со временем объяснила, что она лично не получала справку, это сделал ее представитель. Исполнительница болела перед отбором, поэтому дала письменное разрешение представителю своей команды запросить справку у пограничников.
- 16 февраля она заявила, что увольняет своего директора и выясняет, кто ее подставил.