Alina Pash ответила на упреки, что Тина Кароль будет подсуживать ей на Нацотборе

После того как Тина Кароль стала судьей Нацотбора Евровидения-2022, на Alina Pash и Wellboy полилась волна хейта. Фаны предположили, что та будет подсуживать им на конкурсе, но певица опровергла это в эксклюзивном интервью.

28-летняя Alina Pash действительно в замечательных отношениях с Тиной Кароль, информирует 24 канал. В августе 2021 года украинская поп-дива выпустила альбом "Молодая кровь", в который вошли дуэты с юными и прогрессивными артистами. С финалисткой Нацотбора Евровидения-2022 она создала чувственный трек "Дотики". Следовательно еврофаны уверены, что судья будет необъективной в отношении Alina Pash.

Читайте полностью Об участии в Нацотборе, Крыме и сотрудничестве с Кароль: эксклюзивное интервью с Alina Pash

Тина Кароль, Alina Pash – Дотики: слушайте песню онлайн

Alina Pash ответила на упреки в подсуживании Тины Кароль

Артистка призналась, что Кароль действительно понравилась ее конкурсная песня Shadows of Forgotten Ancestors – "Тени забытых предков". Она даже "зарепостила" ее себе в инстаграм-сторис, но отметила, что готова поддержать каждого финалиста Нацотбора Евровидения-2022.

Я не разговаривала с Тиной о национальном отборе. Когда состоялась премьера песни, Тина поддержала меня в сторис с фразой "Поддержу каждого",

– вспомнила Alina Pash.

Она добавила, что не советовалась с Кароль по поводу того, идти или не идти на Нацотбор Евровидения. Решение об участии Alina Pash приняла спонтанно, едва ли не в последний день приема заявок, то есть почти 10 января.

"Даже для команды мое решение участвовать в Нацотборе было сюрпризом. Послала песню почти в последний день приема заявок", – призналась артистка.

Интересно, что упреки в нечестном судействе Тины Кароль – не единственный скандал с Alina Pash: