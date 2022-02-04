Одна из фавориток Национального отбора Евровидения-2022 Alina Pash представила песню, с которой хочет покорять Европу. Она сделала это за неделю до грандфинала, который состоится 12 февраля.
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Ее композиция была анонсирована на украинском языке – "Тіні забутих предків". Однако певица перевела название на английский – Shadows of Forgotten Ancestors. Все потому, что трек написан на двух языках.
В конкурсной песне на Нацотбор на Евровидение-2022 Alina Pash спела о славянских богах – Перуне, Дажбоге, вече, атаманах и даже зачитала рэп. Интересно, что реагировать на сингл Shadows of Forgotten Ancestors слушатели могут разве что в фан-аккаунтах, ведь артистка отключила комментарии под видео.
Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors: слушайте песню онлайн
Реакция сети на песню Alina Pash на Нацотбор
В фан-аккаунте Евровидения в инстаграме публика активно комментирует трек, который представила Alina Pash. Мнения еврофанов разделились: одни пишут, что после триумфа Go_A песня Shadows of Forgotten Ancestors слабовата и сожалеют, что певица не подалась с "Мотанкой", другие восхищаются вокалом и глубиной:
- "Красиво очень. Как сингла просто 12 ставлю, но как песня для Евро – есть сомнения";
- "Лично для меня не так мощно, как нужно для Евровидения. Среди других песен она особо не выделяется";
- "Слабо после Go_A";
- "Для Евровидения не очень, нет той движухи, которая была у Go_A. Но даже из более старых песен Алины были интереснее";
- "Разочаровалась";
- "Ну, вроде бы и классно звучит, но для Евро очень обычно";
- "Песня, под которую очень хочется спать"
- "Она говорит все то, что у многих болит сердце! С ней и ее силой мы достойно представим страну! Песня очень сильная, глубокая, не для каждого, пробирает до мурашек. Европа должна это услышать";
- "Песня роскошная, засела в голове, а особенно припев. Очень нравится! Как бы еще интересен номер в финале";
- "Классная песня с хорошим месседжем и потенциалом на Евровидении";
- "На ютюбе уже последовали реакции, где иностранцы плачут от этой песни. Этим все сказано".