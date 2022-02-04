Одна из фавориток Национального отбора Евровидения-2022 Alina Pash представила песню, с которой хочет покорять Европу. Она сделала это за неделю до грандфинала, который состоится 12 февраля.

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Ее композиция была анонсирована на украинском языке – "Тіні забутих предків". Однако певица перевела название на английский – Shadows of Forgotten Ancestors. Все потому, что трек написан на двух языках.

В конкурсной песне на Нацотбор на Евровидение-2022 Alina Pash спела о славянских богах – Перуне, Дажбоге, вече, атаманах и даже зачитала рэп. Интересно, что реагировать на сингл Shadows of Forgotten Ancestors слушатели могут разве что в фан-аккаунтах, ведь артистка отключила комментарии под видео.

Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors: слушайте песню онлайн

Вероятно, Alina Pash лишила фанатов возможности комментировать свой хит из-за последнего скандала с визитом в Крым. Ей вспомнили выступление на свадьбе на оккупированном полуострове в 2015 году и приезд в Москву в 2017 году.

Реакция сети на песню Alina Pash на Нацотбор

В фан-аккаунте Евровидения в инстаграме публика активно комментирует трек, который представила Alina Pash. Мнения еврофанов разделились: одни пишут, что после триумфа Go_A песня Shadows of Forgotten Ancestors слабовата и сожалеют, что певица не подалась с "Мотанкой", другие восхищаются вокалом и глубиной: