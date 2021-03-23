Известная украинская танцовщица Елена Шоптенко поделилась с поклонниками новыми фото. Звезда похвасталась домашним образом и рассказала о планах на следующую неделю.

Победительница "Танцев со звездами" и украинская танцовщица Елена Шоптенко часто делится с аудиторией моментами из жизни. На этот раз звезда решила продемонстрировать домашний образ.

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Домашний look Елены Шоптенко

Знаменитость позировала перед камерой в одной из комнат дома, удобно примостившись на пушистом коврике. Она улыбалась в объектив, а в руках держала стакан с водой.

Елена Шоптенко предстала в оранжевом костюме, похожем на пижамный, состоящем из широких брюк и удобной блузки. В таком образе танцовщица точно чувствовала себя уютно и комфортно.

Хореограф дополнила аутфит домашней меховой обувью. Она распустила волосы и уложила их пышными волнами, что придало нежности фото. Look завершил легкий макияж, который удачно акцентировал на чертах лица звезды. Елена Шоптенко подчеркнула глаза массивными черными стрелками, а губы накрасила нюдовой помадой.

Под фото танцовщица поделилась планами на следующую неделю. Звезда призналась, что проведет время с сыном. "Воскресное утро – отличное время, чтобы построить планы на будущую неделю, а она у меня будет не совсем обычной. Проведем мы ее дома с ребенком. Бабушке – отдых, мне – неделя, о которой я давно мечтала! Так что, отложив все дела, планирую наши с ним активности", – поделилась Елена Шоптенко.

Для просмотра фото листайте справа:

Стильные образы Елены Шоптенко