Участница "Танцев со звездами" Алена Шоптенко замужем и воспитывает 2-летнего сына Алексея. Материнство она умело сочетает с танцевальной карьерой. Звезда сняла новое видео на кухне своей квартиры показав, как переключается с домашних дел на творчество.

После родов Алена Шоптенко не стала делать паузу в карьере и продолжила появляться в рейтинговых проектах. В перерыве между съемками она находит время для первенца Алексея и домашних дел, однако даже дома не прекращает танцевать.

Интересно Алена Шоптенко обнародовала трогательное фото с сыном

Алена Шоптенко станцевала на кухне

Знаменитость записала смешное видео на современной кухне просторной квартиры в Киеве. Она показала, как отложила нарезку овощей ради зажигательного танца. Алена Шоптенко резко сняла яркий фартук и появилась в кадре в черном мини-платье свободного кроя с длинной бахромой.

Поскольку танец был очень энергичный, то под платье она надела короткие шорты в тон. Образ завершили белые кроссовки, укладка и насыщенный макияж с акцентом на глаза. Даже дома она остается звездой и выглядит потрясающе.

Коротко о том, как проходит мой быт или мама хочет на дискотеку,

– написала танцовщица.

Поклонники Алены Шоптенко эмоционально отреагировали на смешное видео. От комментария не удержалась даже знаменитая психолог Наталья Холоденко, написав: "Это гениально". Другие же пользователи выразили восхищение самой танцовщицей: