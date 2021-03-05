Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко поделилась новым фото с поклонниками. Она продемонстрировала трендовый total black look.

Победительница "Танцев со звездами" и украинская танцовщица Алена Шоптенко похвасталась новым аутфитом на своей странице. Она часто делится с поклонниками фото, показывая свой стиль.

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Образ Алены Шоптенко

Хореограф для нового look примерила полностью черный наряд, который удачно подчеркнул ее безупречную фигуру. Она предстала перед камерой в короткой кофточке на длинный рукав, которая обнажила хрупкую талию звезды, а также широких трендовых брюках.

Стильную одежду Алена Шоптенко соединила с замшевыми туфлями на высоком каблуке. Танцовщица распустила белокурые волосы и уложила их пышными волнами, что придало образу женственности. Элегантный аутфит завершил лаконичный макияж. Алена подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы розовой помадой.

Под фото Шоптенко поделилась, что верит в карму и пытается жить по принципам этой философии.

Как человек живет и какие поступки совершает по отношению к другим – такой результат в отношении себя и получает, это все причинно-следственные связи. Я убеждена, что люди всегда расплачиваются за свое недостойное поведение. Только далеко не факт, что в той же сфере, в которой "начудили". Здесь жизнь может быть коварна,

– написала танцовщица.

Алена Шоптенко добавила, что карма для нее – это зеркало. Для звезды важно, когда смотришь в него, видеть свои недостатки, стараться исправлять их и извлекать урок.

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