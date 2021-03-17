Елена Шоптенко поразила стильным образом в изумрудном платье: роскошные фото
Успешная украинская танцовщица Елена Шоптенко часто делится с поклонниками новыми фото. На днях звезда обнародовала роскошный кадр, где предстала в пышном изумрудном платье.
Источник:инстаграм Елены Шоптенко
Победительница шоу "Танцы со звездами" Елена Шоптенко на личной странице обнародовала новое фото. Танцовщица поразила стилем в новом аутфите, который подойдет каждой.
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Образ Елены Шоптенко
Украинская знаменитость предстала перед камерой в асимметричном изумрудном платье с пышными рюшами и недлинными рукавами. Такой наряд идеально подойдет как для повседневной прогулки, так и для светского выхода.
Платье Елена Шоптенко соединила с ярко-коричневыми ботинками на шнуровке и высоком каблуке. Стильный аутфит звезда дополнила кожаной сумкой кирпичного цвета.
Хореограф распустила волосы и уложила их пышными волнами. На лице она сделала легкий макияж, акцентируя на натуральной красоте. Елена Шоптенко слегка подчеркнула глаза черными стрелками, а губы накрасила бежевой матовой помадой.
Говорят, что среда – это маленькая пятница. Поэтому наряжаемся,
– подписала фото Елена Шоптенко.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Поклонники поделились впечатлениями от нового look знаменитости:
- Как всегда красавица;
- Огонь;
- Какая очаровательная;
- Прекрасная, идеал.
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