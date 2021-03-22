Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась новыми фото с поклонниками. Она показала, как прошло ее воскресенье. Звезда провела выходной за просмотром сериалов и чаем.

Известная украинская общественная деятельница и телеведущая Маша Ефросинина обнародовала очередную серию фото на личной странице. Звезда решила поделиться с поклонниками, как прошел ее выходной.

К теме Юрий Никитин признался, почему они с Ириной Билык так и не стали родителями

Воскресенье Маши Ефросининой

Телеведущая опубликовала пост, где показала домашние фото. Звезда спокойно лежала на диване, а рядом с ней стояла выпитая чашка чая. Маша Ефросинина была одета соответственно: в теплый и удобный спортивный костюм изумрудного цвета, состоящий из штанов и худи.

Телеведущая позировала с распущенными волосами и без макияжа, похваставшись перед фанатами натуральной красотой. Она улыбалась, что свидетельствовало об удачном дне.

Маша Ефросинина поделилась, что в эти выходные она была сосредоточена именно на отдыхе. Поэтому наслаждалась тишиной, пересматривала любимые ленты и пила гречишный чай. Однако ее сын уговаривал звездную мамочку прогуляться в парке.

"Настроение: спать, есть, сериал, гречишный чай, тишина. Но мой Александр с таким раскладом не согласен – говорит, жизнь проходит, а мы еще не покатались на паровозике в Мариинском", – написала под снимками звезда.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Фанаты телезвезды поддержали Машу Ефросинину и заметили, что их выходные прошли почти так же:

Такое же настроение! И это прекрасно;

Класс;

Хорошие выходные;

Очень красивые фото;

Поддерживаю! Такой же настрой.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова рассказала о своих утрах и показала весенний образ. Певица призналась, что для удачного начала дня ей важна хорошая музыка, эмоции, прекрасная погода и танцы. Однако это не всегда ей удается, ведь дети часто требуют внимания и ласки.