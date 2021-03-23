Відома українська танцівниця Олена Шоптенко поділилась з прихильниками новими фото. Зірка похизувалась домашнім образом та розповіла про плани на наступний тиждень.

Переможниця "Танців з зірками" та українська танцівниця Олена Шоптенко часто ділиться з аудиторією моментами з життя. Цього разу зірка вирішила продемонструвати домашній образ.

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Домашній look Олени Шоптенко

Знаменитість позувала перед камерою в одній з кімнат будинку, зручно примостившись на пухнастому килимку. Вона усміхалась в об'єктив, а в руках тримала склянку з водою.

Олена Шоптенко постала в помаранчевому костюмі, схожому на піжамний, що складався з широких штанів та зручної блузки. В такому образі танцівниця точно відчувала себе затишно та комфортно.

Хореографиня доповнила аутфіт домашнім хутряним взуттям. Вона розпустила волосся та вклала його пишними хвильками, що додало ніжності фото. Look завершив легкий макіяж, що вдало закцентував на рисах обличчя зірки. Олена Шоптенко підкреслила очі масивними чорними стрілками, а губи нафарбувала нюдовою помадою.

Під фото танцівниця поділилась планами на наступний тиждень. Зірка зізналась, що проведе час із сином. "Недільний ранок – чудовий час, щоб побудувати плани на майбутній тиждень, а він у мене буде не зовсім звичайним. Проведемо ми його вдома з дитиною. Бабусі – відпочинок, мені – тиждень, про який я давно мріяла! Так що, відклавши всі справи, планую наші з ним активності", – поділилась Олена Шоптенко.

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Стильні образи Олени Шоптенко