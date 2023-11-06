Александра Зарицкая набила большое тату на спине и похвасталась результатом: фото
Источник:KAZKA
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая набила новую татуировку на теле. Певица отважилась на цветное тату на спине. Сеанс длился несколько часов.
Новостью знаменитость поделилась в инстаграмм-сторисе. Раньше мы рассказывали, кто из знаменитых пар сделал татуировку в честь второй половинки.
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Александра Зарицкая набила новое тату
Певица сделала татуировку на спине. Александра выбрала большое цветное изображение. По словам Зацицкой, сеанс длился пять часов, и это было очень больно.
Александра Зарицкая сделала новое тату / Фото из инстаграммы группы
К сожалению, исполнительница не объяснила, что означает новое тату. Однако она предложила поклонникам угадать его смысл.
Ну что, пять часов боли и вот такая красота. Кто знает, что значит?
– спросила у фанатов артистка.
Отметим, что Александра Зарицкая имеет много татуировок на теле. Так что новое тату лишь дополнило "коллекцию" артистки.
Александра Зарицкая имеет много татуировок / Фото из инстаграммы группы
Кто еще из звезд имеет тату: последние новости
- В августе певец Сергей Бабкин набил новое тату, в которое вложил патриотический смысл Сделал это артист в Лос-Анджелесе. На руке певца теперь красуются геометрические фигуры в виде стрелок
- Певица и блоггер Анна Тринчер недавно тоже набила новую татуировку – изображение императрицы на руке. Ранее она набила надпись "empress", что в переводе означает "императрица", а затем на ее руке появился и сам символ.
- Полгода назад набил тату и муж Дорофеевой Миша Кацурин. Его татуировка "зашифрованная" – там расположены несколько эмоджи. Ресторатор не объяснил их значение.
- Блоггерша Даша Цветкова обожает разные тату. В 2022 году девушка набила патриотические татуировки – две скрепки синего и желтого цветов (переплетены в форме сердца) и карту Украины. Также на ее руке есть изображение маленького Льва, а на кисти руки – красивый черный цветок.
- На патриотическое тату отважилась и музыкальная продюсерка Елена Мозговая. Женщина набила татуировку во всю правую руку. На фоне черных орнаментов цветов и голубой ленты изображен мощный трезубец с саблей посередине.