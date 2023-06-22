Анна призналась, что долго выбирала, что хочет набить, и консультировалась с тату-мастером. Раньше она показывала свои предыдущие тату, за которые нарвалась на критику.

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По ее словам, каждое тату на теле символизирует определенный период ее жизни – либо его начало, либо его завершение.

Я вкладываю свои важные смыслы в каждое тату. Вообще я обожаю татуировки, обожаю девушек и ребят с татуировками. Поэтому я выбирала эту татуировку достаточно долгое время и не могла решиться,

– объяснила Тринчер.



Тату Анны Тринчер / Фото с ее инстаграмм-сторис

Что означает тату Анны Тринчер

На руке певица набила символ "императрицы". Как отметила Анна, новое тату выбирала с помощью нумерологии. Интересно, что на теле певица раньше набила надпись "empress", что в переводе означает "императрица", а теперь на ее руке появился и сам символ.



Тату Анны Тринчер / Фото с ее инстаграмм-сторис

"У меня есть надпись, теперь будет сам символ. Императрица – это символ справедливости, мудрости, благоразумия, символ победы добра над злом! Именно такой период у меня сейчас", – объяснила артистка.



Тату Анны Тринчер / Фото с ее инстаграмм-сторис

Анна также показала свои старые татуировки. Интересно, что бабочка на ключице певицы – это символ легкости. В это время артистка покончила с абьюзивными отношениями. Тринчер объяснила и розу на руке. По ее словам, этот цветок напоминает ему самого себя.

"Бабочка была набита вместе с розой. В тот тяжелый период я пошла на сеанс гипноза и увидела себя изнутри в виде именно розы с шипами: красивая, сильная и очень одинокая", – призналась знаменитость.



Тату Анны Тринчер / Фото с ее инстаграмм-сторис

К слову, недавно Тринчер снова увеличила себе губы. Певица показала результат процедуры до и после. Звезда каждые полгода восстанавливает их. А в прошлом году звезда увеличила грудь и несколько недель назад показала шрам, оставшийся после операции.