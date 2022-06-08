После полномасштабного вторжения России на территорию Украины популярны среди украинцев стали патриотические татуировки. Даша Квиткова долгое время находилась в Тернополе, но по возвращении в Киев обратилась к своему мастеру и также набила символические татуировки.

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Патриотические татуировки Даши Квитковой

Девушка любит разные татуировки. Обычно делает сразу несколько новых. В этот раз блоггерка набила патриотические татуировки:

на запястье две скрепки – синего и желтого цветов, переплетенные в форме сердца;

под грудью карту Украины в патриотических цветах.

Также на руке Даши теперь есть изображение маленького Льва, символизирующего ее первенца. А на кисти руки – красивый черный цветок.

Новые татуировки Даши Квитковой / Скриншоты из инстаграм-сториз блоггерки

Напомним, недавно на патриотическую папу отважилась музыкальная продюсерша Олега Мозгова. Женщина набила на руке татуировку на всю правую руку. На фоне черных орнаментов цветов и голубой ленты изображен мощный трезубец с саблей посередине.