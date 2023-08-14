Музыкант признался, что сделал тату в Лос-Анджелесе. Перед этим Бабкина раскритиковали за исполнение песни "Солдат" на выступлении в США.
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Бабкин решил набить себе тату на руке. Оказывается, артист не впервые артист в этом городе делает татуировку, поэтому для него это уже этакая традиция.
Для нового папы Сергей даже создал свой эскиз. На руке певца теперь красуются геометрические фигуры в виде стрелок: одна направлена вверх, а другая – вниз.
Сергей Бабкин набил новый тату / Фото с его инстаграммы
Сначала Бабкин не стал рассказывать, что означает его новенькая татуировка. Он предложил поклонникам догадаться. Фаны в комментариях поделились своими мыслями:
- "Снежана и Сергей?",
- "Туда и обратно в Харьков",
- "Обмен энергий".
- "Ракеты улетают на мост".
- "Вверх – вниз"
- "Шеврон?"
Впоследствии артист поделился значением тату. Оказывается, эти геометрические фигуры его видение букв UA. Некоторые поклонники угадали это.
Отметим, что сейчас Сергей Бабкин сейчас находится в США, он поехал туда давать благотворительные концерты. Правда, исполнитель нарвался на критику. Пользователи возмущены, почему музыкант не возвращается в Украину. Некоторые даже предполагают, что Бабкин уехал навсегда.