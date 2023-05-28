На днях артистка опубликовала совместные фото с женихом-бойфрендом. На одном из кадров Александра зажгла кольцо на безымянном пальце.
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По словам певицы, они познакомились еще в 2018 году, но серьезно начались встречаться только в прошлом году.
"Начали жить вместе. Все стало на свои места. Пожалуй, это моя первая большая любовь. Когда прям понимаешь, что это она", – говорит Александра.
Зарицкая рассказала о предложении
По ее словам, жених держал кольцо очень долго, искал подходящий момент. "Он знает, что я люблю такие супер кинематографические моменты. Боялся это сделать просто", – говорит она.
Был случай, когда у нас совпали планы. Он ехал за гуманитарной помощью за границу, а я ехала на концерты. И мы ехали уже домой в Киев, вся машина была забита гуманитаркой, и так между этим он сделал предложение. Было очень мило и романтично. Выбрал место, где была куча людей. Я этого не ожидала. Запомнится на всю жизнь. Это было быстрое путешествие,
– рассказала певица.
Александра говорит, что они должны были доехать до Киева через два дня и все сдать. "Каламбур, но классно", – сказала она.
Александра Зарицкая выходит замуж / Фото из соцсетей
Какую свадьбу хочет певица
Певица рассекретила, о какой свадьбе мечтает. Она добавила, что имеет две мечты, но сейчас голова забита совсем другим. "Работаем ради победы", – говорит она.
Вообще, было бы классно где-нибудь в Крыму на набережной, Ласточкино гнездо, на лондонке фото. Второй вариант – это Закарпатье,
– добавила Александра.
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Что известно об отношениях Александры Зарицкой
- Еще в конце 2021 года солистка группы KAZKA рассказала, что ходит на свидание с бойфрендом, отношения с которым только зарождаются.
- В сентябре прошлого года Александра Зарицкая впервые показала любимого. Она поделилась трогательным видео, после которого стало известно, что звезда встречается с начинающим музыкантом и motion-дизайнер Павлом Тараненко.
- Саша и Павел знали друг друга уже давно, но стали паром и стали жить вместе незадолго до начала полномасштабного вторжения.
- Несколько месяцев назад Александра Зарицкая уже говорила о свадьбе – говорила, что ставит себя на место невесты. Она признавалась, что мечтает о женитьбе, но празднование планирует устроить уже после победы.