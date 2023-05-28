На днях артистка опубликовала совместные фото с женихом-бойфрендом. На одном из кадров Александра зажгла кольцо на безымянном пальце.

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По словам певицы, они познакомились еще в 2018 году, но серьезно начались встречаться только в прошлом году.

"Начали жить вместе. Все стало на свои места. Пожалуй, это моя первая большая любовь. Когда прям понимаешь, что это она", – говорит Александра.

Зарицкая рассказала о предложении

По ее словам, жених держал кольцо очень долго, искал подходящий момент. "Он знает, что я люблю такие супер кинематографические моменты. Боялся это сделать просто", – говорит она.

Был случай, когда у нас совпали планы. Он ехал за гуманитарной помощью за границу, а я ехала на концерты. И мы ехали уже домой в Киев, вся машина была забита гуманитаркой, и так между этим он сделал предложение. Было очень мило и романтично. Выбрал место, где была куча людей. Я этого не ожидала. Запомнится на всю жизнь. Это было быстрое путешествие,

– рассказала певица.

Александра говорит, что они должны были доехать до Киева через два дня и все сдать. "Каламбур, но классно", – сказала она.



Александра Зарицкая выходит замуж / Фото из соцсетей

Какую свадьбу хочет певица

Певица рассекретила, о какой свадьбе мечтает. Она добавила, что имеет две мечты, но сейчас голова забита совсем другим. "Работаем ради победы", – говорит она.

Вообще, было бы классно где-нибудь в Крыму на набережной, Ласточкино гнездо, на лондонке фото. Второй вариант – это Закарпатье,

– добавила Александра.

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