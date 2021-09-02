Похоже, стоимость короны "Мисс Украина-2021" оправдана, ведь над ней работал художник мирового уровня – узбекский мастер Джейкоб Арабо, которого называют "алмазным королем". Это эксклюзивное украшение от самого экстравагантного ювелира современности, поэтому "короновать" красавицу он будет лично.
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Корона за 3 миллиона долларов – 81 миллион гривен, изготовлена из белого золота и инкрустирована 300 каратами драгоценных камней. На ней 27 сапфиров и 1 250 бриллиантов. На создание драгоценного аксессуара понадобилось три месяца!
Напомним, в июле организаторы конкурса "Мисс Украина" жаловались, что не могут отобрать участниц из-за ужесточения правил. В этом году девушкам выдвинули новые условия, связанные с природной красотой и незапятнанным именем:
- возраст от 17 до 26 лет;
- без татуировок;
- без наращенных волос;
- без увеличенных губ;
- без грудных имплантов;
- идеальная репутация – никаких услуг эскорта (именно этот критерий усложнил отбор).