Только в ноябре прошлого года Надя Дорофеева начала сольную карьеру и выпустила первый трек Gorit. Сейчас певица готовится ко второй громкой премьере. Уже 5 марта она презентует новую песню, а пока поделилась с поклонниками фрагментом сингла.

Всего две недели назад Надя Дорофеева заявила, что они с продюсером Потапом написали новую песню, а уже через неделю состоится ее премьера. Ранее артистка рассказывала, что композиция "грустная, честная, влюбленная" и точно понравится публике. Поклонники DOROFEEVA услышат весь трек 5 марта, а его фрагмент уже появился в сети.

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Надя Дорофеева представила фрагментом новой песни

Часть песни в сеть "слила" сама Надя Дорофеева. Она опубликовала видео с будущего клипа на лирический трек, снятое в затемненной студии. Судя по обнародованному фрагменту, новая песня исполнительницы о неразделенной любви. "Зачем тебе тогда сказала да, да. Растворялась в твоих пошлых словах до утра. Перечитал мои мысли, а они все, все о тебе, о тебе", – поет звезда.

Осторожно, слив трека! 05.03 открою вам первую музыкальную стори моего EP,

– написала Надя Дорофеева.

Образ Нади Дорофеевой из нового клипа

Перед камерой певица появилась в короткой белой майке и черных брюках свободного покроя с высокой талией. Прическу, которая уже стала частью образа сольной артистки DOROFEEVA, она менять не стала – позировала с двумя высокими хвостиками и прядями впереди, а вот цвет волос – да. Из блондинки она перекрасилась в шоколадный оттенок.

Дерзости образу Нади Дорофеевой добавили макияж с персиковыми тенями и матовой помадой нюдового цвета и аксессуары – многочисленные серьги и кольца. На видео знаменитость позировала сидя, обольстительно выгибаясь перед камерой, а затем экспрессивно поднялась.

Добавим, публика в восторге от фрагмента будущей песни Нади Дорофеевой. Пользователи засыпали кумира комментариями и уже успели снять десятки видео с обнародованной частью трека:

Ждем, ждем, ждем;

Режим ожидания включен;

У меня мурашки! Ставлю таймер на этот день;

Это будет разрыв;

Очень горячо;

Как теперь думать о другом.

Первую сольную песню Нади Дорофеевой Gorit слушайте по ссылке.