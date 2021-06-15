На фоне поцелуев Джей Ло: Алекса Родригеса заметили в доме, где живет Кэти Холмс

Бейсболист Алекс Родригес весной 2021 года расстался с американской артисткой Дженнифер Лопес. На днях его увидели в доме, где живет актриса Кэти Холмс. Но подозревать звезд в романе не стоит, как отметили представители спортсмена.

Папарацци успели сфотографировать спортсмена Алекса Родригеса, когда тот выходил из многоквартирного дома на Манхэттене. Поклонники заинтересованы в развитии личной жизни бывшего жениха Дженнифер Лопес.

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Алекс Родригес был в доме, где живет Кэти Холмс

Представители артиста подчеркнули, что сейчас актер просто ищет новое жилье. Он даже не знал о том, что в доме, где находился, живет актриса Кэти Холмс со своей дочерью Сури Круз. Издание также пишет, что Родригес и Холмс никогда раньше не встречались.

Алекс осматривает множество разных квартир, он даже не подозревал, что это дом Кэти – он никогда не встречал ее,

– сообщили представители.

Примечательно, что в этом году Кэти Холмс также разошлась с любимым. Она разорвала романтические отношения с известным ресторатором Эмилио Витоло.

Именно поэтому в сети начали подозревать, что Алекс Родригес нашел поддержку в актрисе, как и она в нем. Зато сейчас у бывшей спортсмена стремительно развиваются новые отношения – на днях Дженнифер Лопес застали за поцелуями с Беном Аффлеком.

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