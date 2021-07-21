Агрессивно и быстро: адвокат Бритни Спирс рассказал, как освободит звезду от опекунства

Американская певица Бритни Спирс продолжает борьбу за лишение опекунства. Недавно она сменила адвоката. Новый помощник артистки обещает быстро справится с делом.

Последние суды насчет опекунства над Бритни Спирс немного смягчили ее жесткие условия. Ей вернули право водить машину и самостоятельно выбирать адвоката. Теперь исполнительница сотрудничает с Мэтью Розенгартом.

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Адвокат Бритни Спирс об опекунстве над певицей

Мэтью Розенгарт в свое время помогал и другим звездам: Стивену Спилбергу, Шону Пенну, Бену Аффлеку и Эдди Веддеру. Адвокат пообщался с журналистами и заявил, что "быстро и агрессивно" будет работать для того, чтобы освободить Бритни Спирс.

Во-первых, я еще раз хочу поблагодарить Бритни Спирс за ее смелость и силу. Я хочу поблагодарить судью за то, что она любезно приветствовала мою компанию и меня в этом деле. И я также хочу поблагодарить поклонников Бритни Спирс,

– сказал Розенгарт.

"Информационная поддержка и поддержка моей фирмы, меня самого и, что наиболее важно, Бритни, действительно впечатляет. И последнее, что я собираюсь сказать по этому поводу, это то, что я сказал в суде на прошлой неделе – мы с моей командой активно и быстро подаем просьбу об отстранении Джейми Спирса, если он не уйдет в отставку первым...", – подчеркнул адвокат.

Сама Бритни Спирс чувствует себя взволнованно перед большими изменениями. Она верит в то, что наконец будет иметь право самостоятельно контролировать жизнь. "Она чувствует, что наконец движется к тому, чтобы покончить с этим", – пишет издание.

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