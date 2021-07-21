Агрессивно и быстро: адвокат Бритни Спирс рассказал, как освободит звезду от опекунства
Источник:People
Американская певица Бритни Спирс продолжает борьбу за лишение опекунства. Недавно она сменила адвоката. Новый помощник артистки обещает быстро справится с делом.
Последние суды насчет опекунства над Бритни Спирс немного смягчили ее жесткие условия. Ей вернули право водить машину и самостоятельно выбирать адвоката. Теперь исполнительница сотрудничает с Мэтью Розенгартом.
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Адвокат Бритни Спирс об опекунстве над певицей
Мэтью Розенгарт в свое время помогал и другим звездам: Стивену Спилбергу, Шону Пенну, Бену Аффлеку и Эдди Веддеру. Адвокат пообщался с журналистами и заявил, что "быстро и агрессивно" будет работать для того, чтобы освободить Бритни Спирс.
Во-первых, я еще раз хочу поблагодарить Бритни Спирс за ее смелость и силу. Я хочу поблагодарить судью за то, что она любезно приветствовала мою компанию и меня в этом деле. И я также хочу поблагодарить поклонников Бритни Спирс,
– сказал Розенгарт.
"Информационная поддержка и поддержка моей фирмы, меня самого и, что наиболее важно, Бритни, действительно впечатляет. И последнее, что я собираюсь сказать по этому поводу, это то, что я сказал в суде на прошлой неделе – мы с моей командой активно и быстро подаем просьбу об отстранении Джейми Спирса, если он не уйдет в отставку первым...", – подчеркнул адвокат.
Сама Бритни Спирс чувствует себя взволнованно перед большими изменениями. Она верит в то, что наконец будет иметь право самостоятельно контролировать жизнь. "Она чувствует, что наконец движется к тому, чтобы покончить с этим", – пишет издание.
Последние новости об опекунстве Бритни Спирс
- 24 июня в суде Лос-Анджелеса прошло слушание, на котором впервые лично выступила Бритни Спирс. Она рассказала, с какими ужасными последствиями опекунства столкнулась.
- После этого немало фанатов и звезд активизировалось, чтобы поддержать артистку. Среди них были Джастин Тимберлейк, бывший муж Кевин Федерлайн, Кристина Агилера.
- На следующем заседании суд все-таки отказался лишить певицу опекунства. Тогда ее адвокат ушел в отставку, а концертный менеджер уволился. Звезда завершает карьеру, но потом она отметила, что не будет выступать на концертах, пока будет находиться под опекунством отца.