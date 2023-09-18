Адель на концерте неожиданно заговорила о замужестве: что удивило фанов

Более 2 лет Адель встречается со спортивным агентом Ричем Полом. Они даже были обручены. Однако на днях певица случайно призналась, что Рич – ее муж.

Это произошло во время концерта. Поклонники убеждены, что это было не просто совпадение. Они предполагают, что Адель и Пол тайно женились.

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Адель назвала Рича Пола своим мужем

Певица выступала в Лас-Вегасе, когда она общалась с фанами, одна из посетительниц предложила ей жениться. В свою очередь артистка сказала, что это невозможно, ведь она гетеросексуальна. Кроме этого исполнителя отметила: "Мой муж сегодня здесь".

Это удивило фанов, именно поэтому они думают о тайной свадьбе звездной пары.

Личная жизнь Адель: что известно