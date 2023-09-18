Андрей Макаревич пообщался с российским журналистом, желающим победы своей страны-террориста и продвигающим эти нарративы в своих видео. Реакция лидера группы "Машины времени" на его тезисы заставила интервьюера понервничать.

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Андрей Макаревич объяснил, кто виноват в войне

Пропутинский журналист подвергал сомнению справедливость выборов в Украине, а впоследствии заговорил о санкциях, наложенных на Россию. Он пожаловался, что у россиян нет лекарства из-за вторжения. Макаревич пояснил, что стало причиной этому.

Это одна страна вероломно напала на другую и за это получила по голове. Вот и все. Только получили жители, которые делали вид, что все хорошо: "У нас умный царь, он решает". Вот он и решался. А теперь они сидят без лекарства. И говорят: "Как же так?" А вот да! Разумеется, объясняю, нет?

– резко ответил Макаревич.

Интервьюер так и не понял мнение, поэтому певец объяснил еще раз, почему у россиян нет лекарств и как они отвечают за того, кого выбирали на пост лидера страны.

"Потому что их президент принял решение. Они отвечают за своего президента. Они ведь его как бы выбирали, правда? У него огромный рейтинг, его очень любят россияне. Ну, отдувайтесь, друзья", – сказал артист.

Макаревич о последствиях вторжения и "примирения"

Андрей Макаревич согласился с мнением журналиста о том, что из-за российского вторжения страдают и россияне за границей. Но он напомнил о настоящих жертвах.

А несколько сотен тысяч были убиты из-за этого прихоти и это длится каждый день. Все хорошо? Еще раз. Кто на кого напал? Украина на нас или Россия на Украину? Вот кто напал, тот неправ. И достаточно пойти на эту тему. Это очевидно,

– сказал исполнитель.

Интервьюер также цинично усомнился, наступит ли завершение войны, если Россия вернет незаконно захватившие территории. По его мнению, это недостаточный "шаг к примирению".

"Это условие, а не шаг навстречу примирению. У тебя отобрали пол квартиры, а потом пришли и сказали: "Ну дружить, потому что хуже будет". Это шаг навстречу примирению? А ты скажешь: "Нет, подожди, ты мне верни, будь добр, что ты забрал, а там посмотрим, будем мы с тобой дружить, лучше ли тебя держаться дальше". Разве не так?" - считает Андрей Макаревич.

Напомним, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич уехал из России и живет в Израиле, считается "иноагентом" в стране-террористке. Он поддерживает Украину со времен Революции Достоинства, осуждал оккупацию Крыма и полномасштабное вторжение.