Адель около 2 лет назад разорвала отношения с мужем Саймоном Конецким. Но только недавно бывшая пара смогла договориться об официальном разводе.

Адель расстанется официально

Знаменитая британская исполнительница Адель в апреле позапрошлого года пережила разрыв с мужем Саймоном Конецким. Только через 2 года она смогла наладить с ним бракоразводный процесс. Об этом сообщает издание Us Weekly.

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Так, Адель подала документы на развод в пятницу, 15 января. Она с Саймоном Конецким наконец достигла согласия относительно бракоразводного процесса. Теперь им нужно дождаться подписи судьи. Тогда бывшая пара сможет избавиться от статуса "супруги".

Стоит отметить, что в марте 2020 года Адель и Саймон Конецкий подписали соглашение о конфиденциальности, поэтому не могут разглашать детали развода. Однако известно, что все споры обсуждались через посредников. В частности, через посредника они решали вопрос о разделе имущества и опеке над общим 8-летним сыном.



Адель / Фото с инстаграма Адель

Что известно о браке Адель и Саймона Конецкого

В 2012 году Адель родила от бизнесмена Саймона Конецкого сына. Уже в 2016 пара официально поженилась. Впрочем, уже в апреле 2019 стало известно об их расставании.

После трехлетнего брака Адель похудела на 45 килограммов и шокировала фанов заявлением о том, что уходит со сцены и закрывает музыкальный бизнес. К тому же, в СМИ распространялась информация о том, что певица должна была выплатить Конецкому 140 миллионов долларов.