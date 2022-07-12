Танцует с лифчиками, а флаг не взял, – Alyona Ayona о флаге Украины на концерте A$AP Rocky

Американский рэпер A$AP Rocky на днях выступил в Польше. На его концерте побывала Alyona Ayona. Девушка принесла на мероприятие украинский флаг, который передала рэперу, однако вместо флага на сцене он поднял вверх лифчики поклонниц.

Выехавшие за границу украинские артистки пытаются делать все для того, чтобы мир не забывал о войне, которая ежедневно забирает жизни ни в чем не повинных украинцев. Alyona Ayona стремилась привлечь внимание A$AP Rocky к происходящим в нашей стране событиям.

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A$AP Rocky на концерте не взял флаг Украины

Alyona Ayona в Польше побывала на концерте всемирно известного рэпера A$AP Rocky. Она выбросила на сцену исполнителю украинский флаг, однако такой жест остался без внимания. Вместо флага артист поднял бюстгальтеры, которые фанатки тоже выбрасывали ему.

Он из-под флага вытащил лифчики, забрал их, а флаг так и лежит. Танцует с лифчиками, а флаг не взял,

– сказала Alyona Ayona.

Через некоторое время реперша опубликовала видео, в котором объяснила, что, вероятно, A$AP Rocky не знает, как выглядит украинский флаг, потому и проигнорировал то, что он был на сцене.

Alyona Ayona о флаге Украины на концерте A$AP Rocky / Скриншоты инстаграм-сторис реперки

Кто из мировых звезд выступал с флагом Украины