Легендарный британский исполнитель Элтон Джон в очередной раз поддержал Украину. На одном из концертов он обратил внимание на украинский флаг. Видео этого момента начали распространять в сети, сообщает 24 канал.

К слову Даже в самые темные времена, их сердца открыты, – Томас Фелтон обратился к украинцам

Элтон Джон поддержал Украину

Певец недавно отправился в прощальный тур. На днях он сыграл концерт в Бристоле в Англии, где собрал десятки тысяч поклонников.

Во время игры на рояле Элтон Джон увидел девушку с украинским флагом. Он остановился и показал на нее другим фанам, в то время как украинка высоко подняла флаг. Собравшиеся начали аплодировать и фотографировать символический момент.

Элтон Джон увидел украинку на концерте: смотрите видео

Напомним, недавно Украину поддержала голливудская звезда Анджелина Джоли. Она призвала обратить внимание на потребности детей, страдающих от войны.

Как Элтон Джон поддерживал Украину