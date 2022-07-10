Известная немецкая рок-группа Scorpions вновь поддержала Украину. 9 июля музыканты сыграли концерт в Тель-Авиве в Израиле, сообщает 24 канал.
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Scorpions поддержали Украину
На концерте рокеры исполнили легендарную песню Winds of Change, которой забрали слова о Москве и заменили их Украиной. Во время выступления вокалист увидел фаната с украинским флагом. Он взял его и поднял, показывая поклонникам.
Также во время исполнения сцена и экран позади музыкантов светились сине-желтыми цветами, а поверх был изображен символ пацифистов.
Scorpions поддержали Украину / Фото с твиттера Александра Ткаченко
Scorpions поддержали Украину: смотрите видео
Как Scorpions поддерживали Украину
- Коллектив сменил слова легендарного хита Winds of Change. Группа написала песню еще в 1990 году, по случаю распада СССР. Тогда в треке фигурировала москва, а теперь строки о городе заменили такими: "А теперь послушай мое сердце – оно говорит Украина".
- На концерте в Польше музыканты дали зрителям 50-метровые флаги Польши и Украины, а фаны развернули во время выступления. Также Scorpions сказали слова поддержки беженцам из страны.