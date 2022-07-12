Мировые знаменитости почти пять месяцев в унисон поддерживают Украину. В понедельник, 11 июля, 69-летний Мики Рурк из "Железного человека 2" дал интервью британскому телеканалу, в котором прослезился из-за нападения россии.

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Мики Рурк заплакал из-за войны в Украине

Убивают не только участников боевых действий, но и пожилых людей, убивают молодежь, целятся в школы, целятся в больницы. Все это неправильно,

– говорит Мики Рурк.

Слезы в звезды выступили после того, как он вспомнил о мужчине из села Мархалевка, что на Киевщине, который из-за бомбардировки потерял всю семью – жену, дочь, двух затей и свекровь, но из-под завалов достал чудом выжившего кота Марсика.

"Образ, который беспокоил меня больше всего, я увидел старика с маленьким серым котенком, он выжил, когда его дом разбомбили. Он потерял пятерых членов семьи, и единственное, что у него было – это маленький серый котенок, который выполз из-под завалов… Я посмотрел на это фото и сказал: "Как я могу о чем-то волноваться? Из-за потери фильма? Или из-за плохого дня?" – сказал Мики Рурк и заплакал.

Актер признался, что с того дня молится за этого мужчину.

Муж потерял семью, у него остался только кот / CNN

Напомним, ранее Мики Рурк неоднократно критиковал США и НАТО, которые не давали Зеленскому все необходимое оружие, и завещал все свое имущество ассистенту из Николаева.

Когда и почему Мики Рурк встречался с Путиным

В Россию Мики Рурк приезжал в ноябре 2014 года как боксер. У него был бой на "Лужниках", в котором он отправил соперника в нокаут во втором раунде. Актер уверяет, что в Москву приезжал не сам, а с американскими селебрити, среди которых была даже Шэрон Стоун.

После официального приема владимир путин пригласил Рурка в Санкт-Петербург, где они вдвоем посетили детей, больных раком. Тогда российский диктатор показался ему чутким: "Я посмотрел на владимира и увидел кого-то, кто был искренне обеспокоен тем, где мы находимся, и кого-то, кто сочувствовал, он был там по искренней причине".

Однако после 24 февраля 2022 года отношение Мики Рурка к путину кардинально изменилось.

Он делает действительно ужасные, плохие вещи, и я хотел бы, чтобы какой-то колокольчик зазвонил в его голове или сердце, и он проснулся и просто прекратил все это,

– признался голливудский актер.

Мики Рурк в футболке с портретом Путина / Скриншот с видео