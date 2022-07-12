Выехавшие за границу украинские артистки пытаются делать все для того, чтобы мир не забывал о войне, которая ежедневно забирает жизни ни в чем не повинных украинцев. Alyona Ayona стремилась привлечь внимание A$AP Rocky к происходящим в нашей стране событиям.

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A$AP Rocky на концерте не взял флаг Украины

Alyona Ayona в Польше побывала на концерте всемирно известного рэпера A$AP Rocky. Она выбросила на сцену исполнителю украинский флаг, однако такой жест остался без внимания. Вместо флага артист поднял бюстгальтеры, которые фанатки тоже выбрасывали ему.

Он из-под флага вытащил лифчики, забрал их, а флаг так и лежит. Танцует с лифчиками, а флаг не взял,

– сказала Alyona Ayona.

Через некоторое время реперша опубликовала видео, в котором объяснила, что, вероятно, A$AP Rocky не знает, как выглядит украинский флаг, потому и проигнорировал то, что он был на сцене.

Alyona Ayona о флаге Украины на концерте A$AP Rocky / Скриншоты инстаграм-сторис реперки

Кто из мировых звезд выступал с флагом Украины