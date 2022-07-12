Українські артистки, які виїхали за кордон, намагаються робити все для того, щоб світ не забував про війну, яка щодня забирає життя ні в чому не винних українців. Alyona Ayona прагнула привернути увагу A$AP Rocky до подій, які відбуваються в нашій країні.

Вас може зацікавити Зірка Голлівуду Мікі Рурк розплакався через війну в Україні й пригадав зустріч з путіним

A$AP Rocky на концерті не взяв прапор України

Alyona Ayona в Польщі побувала на концерті всесвітньо відомого репера A$AP Rocky. Вона викинула на сцену виконавцеві український прапор, однак такий жест залишився без уваги. Замість прапора артист підняв бюстгальтери, які фанатки також викидали йому.

Він з-під прапора витягнув ліфчики, забрав їх, а прапор так і лежить. Танцює з ліфчиками, а прапор не взяв,

– сказала Alyona Ayona.

Через деякий час реперка опублікувала відео, в якому пояснила, що, ймовірно, A$AP Rocky не знає, як виглядає український прапор, тому й проігнорував те, що він був на сцені.

Alyona Ayona про прапор України на концерті A$AP Rocky / Скриншоти інстаграм-сторіс реперки

Хто зі світових зірок виступав з прапором України