Правозащитница и юрист Амаль Клуни регулярно выступает в поддержку Украины. На днях она приняла участие в мероприятии вместе с Мишель Обамой и Мелиндой Френч Гейтс.

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Сын Клуни посвятил рисунок Путину

Амаль Клуни рассказала, что часто занимается делами, связанными с войной в Украине. Ее 5-летние дети – Элла и Александр – часто становятся свидетелями разговоров.

На днях мой сын нарисовал картину тюрьмы и сказал: "Путин должен быть здесь",

– рассказала Амаль Клуни.

Жена Джорджа Клуни добавила, что ее сын еще не может полностью понять всю ситуацию, но многое уже понял.

"Я думаю, что через несколько лет, когда им исполнится более 5, они начнут узнавать некоторые из проблем, о которых мы говорим, и о том, что происходит в мире".

Добавим, что Путина также рисовала дочь Ольги Фреймут. Евдокия изобразила черта и флаг России возле него, а затем смяла рисунок.

Как Амаль Клуни поддерживает Украину

Супруга Джорджа Клуни с 2004 года работает в Международном суде ООН. С начала войны она вошла в группу юристов, которые будут помогать пострадавшим и представлять людей, нуждающихся в поддержке в суде по уголовным или другим делам.

Также Амаль Клуни выступала с эмоциональной речью в ООН, где назвала войну "бойней в сердце Европы". Она подвергла критике политиков и упоминала о военных преступлениях россиян против мирного населения.