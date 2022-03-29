Амаль Клуни будет работать в рабочей группе вместе с другими юристами и учеными на безвозмездной основе.

Подробнее о группе В Украине создана международная группа, которая будет помогать пострадавшим от военных преступлений России

В состав рабочей группы (legal Task Force) вошла не только Амаль Клуни, но и другие ведущие мировые юристы по правам человека:

Королевский советник Ричард Гермер;

Королевский советник Тим Отти;

Филиппа Уэбб;

Баронесса Хелена Кеннеди, возглавляющая Институт прав человека Международной ассоциации юристов;

Лорд Нойбергер – бывший председатель Верховного суда Соединенного Королевства.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова благодарна Амаль и другим членам команды за поддержку Украины. Она убеждена, что их помощь и рекомендации "будут бесценным вкладом в процесс обеспечения правосудия для украинских жертв и восстановления нашего государства".