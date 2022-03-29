Амаль Клуни будет работать в рабочей группе вместе с другими юристами и учеными на безвозмездной основе.
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В состав рабочей группы (legal Task Force) вошла не только Амаль Клуни, но и другие ведущие мировые юристы по правам человека:
- Королевский советник Ричард Гермер;
- Королевский советник Тим Отти;
- Филиппа Уэбб;
- Баронесса Хелена Кеннеди, возглавляющая Институт прав человека Международной ассоциации юристов;
- Лорд Нойбергер – бывший председатель Верховного суда Соединенного Королевства.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова благодарна Амаль и другим членам команды за поддержку Украины. Она убеждена, что их помощь и рекомендации "будут бесценным вкладом в процесс обеспечения правосудия для украинских жертв и восстановления нашего государства".
- Отметим, что Амаль Клуни окончила колледж Сент-Хью Оксфордского университета, юридический факультет Нью-Йоркского университета по специальности "Международное право, вопросы экстрадиции и защиты прав человека". С 2004 года работает в Международном суде ООН. За свою карьеру Клуни работала советником по делам конфликтов в Югославии, Армении, Ливане, Камбодже. В свое время ее клиентами были основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.